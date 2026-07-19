Міністерство освіти і науки України продовжує забезпечувати умови для того, щоб діти, які вимушено перебувають за межами країни через повномасштабну війну, могли безперервно здобувати освіту та зберігати зв’язок з українським освітнім простором.
На офіційному вебсайті МОН функціонує спеціалізований інформаційний розділ, покликаний допомогти батькам та усім зацікавленим особам знайти відповіді на найпоширеніші запитання.
Матеріали та нормативні роз’яснення доступні за посиланням.
У цьому розділі зібрано офіційні відповіді на найпоширеніші запитання батьків, зокрема щодо:
- вивчення українознавчого компонента: як дитина може дистанційно вивчати лише ті предмети, які не викладають в іноземних школах (українська мова та література, історія України тощо);
- зарахування результатів навчання: за якими правилами українські заклади освіти перезараховують оцінки з наскрізних предметів (математика, природничі науки, фізична культура тощо), здобуті в закордонній школі;
- організаційних форм: як оформити дистанційне навчання або індивідуальне (екстернат, сімейна форма).
Консультаційна підтримка (гаряча лінія): для оперативної допомоги та індивідуального консультування працює лінія підтримки Урядового контактного центру.
Батьки, чиї діти навчаються за кордоном, можуть отримати роз’яснення від фахівців, зателефонувавши за номером: 📞 1545 (у голосовому меню необхідно обрати кнопку «5»).
МОН рекомендує ознайомитися з алгоритмами зарахування та організації процесу, щоб забезпечити дитині комфортні умови для здобуття української освіти.