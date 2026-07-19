Міністерство освіти і науки України продовжує забезпечувати умови для того, щоб діти, які вимушено перебувають за межами країни через повномасштабну війну, могли безперервно здобувати освіту та зберігати зв’язок з українським освітнім простором.

На офіційному вебсайті МОН функціонує спеціалізований інформаційний розділ, покликаний допомогти батькам та усім зацікавленим особам знайти відповіді на найпоширеніші запитання.

Матеріали та нормативні роз’яснення доступні за посиланням.

У цьому розділі зібрано офіційні відповіді на найпоширеніші запитання батьків, зокрема щодо:

вивчення українознавчого компонента : як дитина може дистанційно вивчати лише ті предмети, які не викладають в іноземних школах (українська мова та література, історія України тощо);

: як дитина може дистанційно вивчати лише ті предмети, які не викладають в іноземних школах (українська мова та література, історія України тощо); зарахування результатів навчання : за якими правилами українські заклади освіти перезараховують оцінки з наскрізних предметів (математика, природничі науки, фізична культура тощо), здобуті в закордонній школі;

: за якими правилами українські заклади освіти перезараховують оцінки з наскрізних предметів (математика, природничі науки, фізична культура тощо), здобуті в закордонній школі; організаційних форм: як оформити дистанційне навчання або індивідуальне (екстернат, сімейна форма).

Консультаційна підтримка (гаряча лінія): для оперативної допомоги та індивідуального консультування працює лінія підтримки Урядового контактного центру.

Батьки, чиї діти навчаються за кордоном, можуть отримати роз’яснення від фахівців, зателефонувавши за номером: 📞 1545 (у голосовому меню необхідно обрати кнопку «5»).

МОН рекомендує ознайомитися з алгоритмами зарахування та організації процесу, щоб забезпечити дитині комфортні умови для здобуття української освіти.