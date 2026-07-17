У тропічних лісах Демократичної Республіки Конго виявили новий вид мавп — Colobus congoensis. Про це повідомляє УНН із посиланням на NYT.

Дослідники кажуть, що це лише п’ятий новий вид африканських мавп за останні 75 років.

Мавпи належать до роду колобусів і відомі місцевим як ліквелі. Вони мають чорне хутро, довгий хвіст і рожево-помаранчеву шкіру навколо рота, через що їх називають помаранчевогубими.

Перші фото зробили у 2008 році, але підтвердити новий вид вдалося лише після повторних спостережень у 2018-му. У 2018–2022 роках зафіксували 114 появ і провели генетичні та морфологічні дослідження.

Найближчий родич — Colobus satanas, хоча види розділяє понад 1,2 тис. км. Їхній спільний предок жив 4–5 млн років тому.

Ліквелі важать близько 7 кг, живуть групами до 20 особин у верхніх ярусах лісу, рідко спускаються на землю. Вони тихі, видають глибокі звуки, що відрізняються від інших колобусів.

Ареал — близько 1,7 тис. км² у провінціях Чопо та Манієма, переважно в парку Ломамі.

Вид пропонують визнати таким, що під загрозою зникнення через малий ареал, вирубку лісів і полювання. Чисельність невідома, дослідження тривають.