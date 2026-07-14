Лодзька поліція розшукує винуватця нападу, який стався в центрі міста. За словами потерпілого поляка, нападник напав на нього, бо вважав себе українцем. Потерпілий отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. Нападник також образив його, натякаючи, що він не належить до країни.

Про це повідомляє RMF24.

Напад на мешканця Лодзі стався на проспекті Пілсудського в районі Старий Відзев у Лодзі. Це район міста, розташований поблизу центру. Інформацію про напад надав Максиміліан Ясяк з Головного управління муніципальної поліції Лодзі.

Напад на чоловіка стався 11 липня приблизно о 14:00 на проспекті Пілсудського між вулицею Пшендзальняна та проспектом Сміґлеґо-Ридзи. «Поки що невстановлений злочинець, проходячи повз мешканця Лодзі, який розмовляв по телефону, вдарив його, а потім висловив образи, натякаючи, що він не належить до Польщі», – сказав Ясяк.

Постраждалий чоловік є поляком. За даними поліції, злочинець прийняв його за українця та двічі вдарив по голові. Потерпілий отримав перелом носа та щелепи. Чоловіка доставили до лікарні, а наступного дня він подав заяву про злочин до поліцейської дільниці Лодзь-Відзев.

-Ми розшукуємо злочинця. Тільки після його затримання та допиту ми зможемо визначити мотив і висунути звинувачення на основі цього, – сказав Максиміліан Ясяк.

Він додав, що поліція отримала записи з камер спостереження з цього місця події, але просить свідків інциденту звернутися до них.