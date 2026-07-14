Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська.

Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені, повідомляють в Командуванні ВМС ЗСУ.

«Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці. Відплата неминуча. Далі буде», – зазначають українські моряки.

Довідково:

ПСКР «Ізумруд» спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина: 62,5 м. Водотоннажність: близько 630-750 тонн. Максимальна швидкість: до 27 вузлів.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтверджує ураження двох НПЗ, району перевантаження кораблів, танкерів, суховантажів та інших військових об’єктів противника