Польща “виторгувала” у США та НАТО просто “золоті” умови для себе за передачу Україні всього 5 антибалістичних ракет PAC-3 MSE до Patriot, тож що це за умови такі за якими вони взамін отримають вдесятеро більше ракет.

Про це пише Defense Express

У Польщі тільки нещодавно офіційно підтвердили секретну передачу Україні неназваної кількості антибалістичних ракет PAC-3 MSE до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Тоді ж щоб зрозуміти скільки Україна могла отримати таких ракет від Польщі, ми дізнались скільки їх там було взагалі.

Так, загалом у Польщі наявно всього до 208 зенітних ракет PAC-3 MSE. Тепер же, стало відомо скільки Польща передала Україні таких ракет зі своїх запасів. І як виявилось, передали навіть менше ніж ми могли очікувати, а саме лише 5 одиниць. Про що повідомляє видання Defence 24 .

Звісно враховуючи жорсткий дефіцит ракет цього типу в Україні, навіть така кількість вже чудова новина, що дозволить перехопити в кращому разі до 5 російських балістичних ракет. Адже в Україні на одну ціль використовують лише по одній ракеті PAC-3 MSE, знов ж таки через дефіцит.

Однак, 5 ракет не вистачить навіть щоб повністю спорядити одну пускову установку Patriot, яка вміщує в себе до 6 таких ракет. У Польщі кажуть, що передача 5 ракет, це найбільше що вони можуть без впливу на можливості протиповітряної оборони Польщі.

При цьому, щоб передати Україні ці 5 зенітних ракет, у Польщі “виторгували” у США та генерального секретаря НАТО Марка Рютте, просто “золоті” умови для себе. Так, там запропонували, що Польща отримає вдесятеро більше ракет та систем цього типу протягом перших 24 годин загрози для країни.

Тобто, за цими умовами, якщо Польща передасть Україні 1 ракету PAC-3 MSE, то як тільки вони знадобляться їм для захисту, протягом 24 годин там отримають взамін 10 таких ракет. Відповідно, за 5 переданих ракет Україні Польща отримає 50 ракет.

Зенітна ракета PAC-3 MSE до ЗРК Patriot

Тобто умови справді дуже добрі, й зважаючи на це дивно чому Польща передала лише 5 ракет, а не умовний десяток, який також не вплинув би на здатність до протиповітряної оборони. Натомість Польща як тільки їй знадобилось би отримала б сотні таких ракет від НАТО та зокрема США.

Говорячи про антибалістичні ракети PAC-3 MSE для ЗСУ, то згадується, що США збираються надати Україні ліцензію на виробництво цих ракет. Тож варто розуміти те скільки часу може зайняти опанування виробництва цих зенітних ракет.