Росіяни різко збільшили купівлю закордонної нерухомості після чуток про мобілізацію та ескалацію війни. У 2026 році, після кількарічної паузи, росіяни знову почали цікавитися купівлею нерухомості за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику російського видання “Комерсант”.

У першій половині року попит на іноземне житло зріс на 20% порівняно з другим півріччям 2025 року. Якщо врахувати запити з-за кордону (у тому числі звернення через VPN), зростання склало 25% порівняно з попереднім півріччям і 20% у річному вимірі.

“Напружена геополітична ситуація змушує частину покупців активніше шукати запасний аеродром”, – сказав виданню один з аналітиків ринку нерухомості РФ.

Надії суспільства на укладення миру за допомогою Дональда Трампа не виправдалися, українські безпілотники атакують російські міста, а крім того, дедалі частіше почали з’являтися чутки про можливу мобілізацію, зазначають опозиційні Кремлю Телеграм-канали РФ.

Наприклад, The Moscow Times пише, що за даними “турбопатріотів” РФ, Кремль може піти на мобілізацію в жовтні, після виборів до Думи. Міноборони нібито вже готує полігони, щоб прийняти новобранців, а відповідальним за поповнення армії вже дано команду готуватися.

В Санкт-Петербурзі вже вимкнули мобільний інтернет і тепер там працюють тільки сайти із “білого списку”. Це сигналізує, що Кремль заздалегідь відрізає можливість оперативного інформування росіян один одного про мобілізаційні заходи у випадку їхнього початку.

Отже, через все це зростає кількість угод з об’єктами за кордоном, які громадяни РФ купують саме для власного проживання. Наприклад, попит на нерухомість у Грузії подвоївся, а в Греції та на Кіпрі – зріс на 46 % та 63 % у річному вимірі. Лідерами за кількістю запитів у січні-червні серед росіян були Туреччина, ОАЕ та Таїланд.