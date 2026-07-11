Садівники часто власноруч перетворюють свої подвір’я на ідеальний інкубатор для небезпечних кровопивць, висаджуючи популярні декоративні кущі. Розповідаємо, яких модних рослин варто негайно позбутися, і чим їх замінити для природного захисту від кліщів.

Неправильний підбір декоративних насаджень для озеленення прибудинкової території здатний перетворити звичайний двір на небезпечний розсадник кліщів. Створення тінистих і вологих мікрокліматичних зон у густому листі сприяє швидкому розмноженню небезпечних кровосисних комах, повідомляє ТСН.

Захист саду від кліщів стає критично важливим завданням, особливо у великих господарствах, де подвір’ям щодня вільно гуляють домашні улюбленці. Щоб убезпечити себе та своїх улюбленців, вибір рослин має бути максимально продуманим.

Три рослини, які категорично не варто садити

Деякі чагарники та трави є справжніми магнітами для кліщів, адже створюють ідеальну тінь і затримують вологу.

Барбарис Тунберга. Цей надзвичайно популярний декоративний кущ утворює щільні, непролазні зарості, які зовсім не пропускають сонячне проміння. У такому прохолодному мікрокліматі паразити почуваються ідеально та активно розмножуються.

Бересклет японський. Часто садівники висаджують цей вічнозелений чагарник заради гарного листя та навіть не підозрюють про приховану небезпеку. Його густа, низька крона формує ідеальне укриття для кліщів, які можуть тижнями чекати в тіні на свою жертву.

Високі декоративні злаки (наприклад, міскантус). Кліщі обожнюють високу густу траву, адже це найкращий плацдарм для полювання. Довгі стебла дозволяють паразитам легко чіплятися за шерсть тварин або одяг людей, які проходять повз клумбу.

Три альтернативи, які відлякують паразитів

Замість небезпечних кущів ландшафтні дизайнери радять висаджувати рослини, які містять специфічні ефірні олії та працюють як природні репеленти.

Лаванда. Її інтенсивний аромат, який так подобається людям, є абсолютно нестерпним для кліщів, бліх та комарів. Ця рослина чудово підходить для висаджування вздовж садових доріжок чи поблизу зон відпочинку.

Чорнобривці. Ці традиційні квіти не лише яскраво прикрашають ділянку до самих заморозків, але й виділяють потужні фітонциди. Речовини, що містяться в чорнобривцях, надійно відлякують непроханих гостей від газону.

Розмарин. Цей пряний кущ має надзвичайно високу концентрацію ефірних олій. Висаджування розмарину по периметру двору або у великих горщиках на терасі допоможе створити невидимий, але дуже дієвий запашний бар’єр проти кліщів.