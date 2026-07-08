Європа готується до нових екстремальних погодних умов. Керівники системи охорони здоров’я попередили, що “попереду ще можуть бути ще більш смертоносні тижні”. Про це повідомляє Кореспондент.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан у зв’язку з екстремальною температурами. Згідно з прогнозами, в Португалії та на півдні Іспанії вже цього тижня температура сягне 43°C.

“Найбільш обурлива прогалина полягає в тому, що навіть половина держав-членів Європейського регіону не має національного плану дій щодо боротьби з жарою та охорони здоров’я.

Серед конкретних прогалин, на які вказали країни, – те, що багато людей не усвідомлюють, що перебувають у зоні особистого ризику, навіть коли оголошується “червоний код”, – попередив доктор Ганс Анрі Клюге, директор організації в Європі.

Інші наголосили на необхідності збільшення кількості пунктів охолодження та підвищення поінформованості про їхнє місцезнаходження, зокрема для бездомних.

Деякі країни, як і раніше, стикаються з процедурними затримками під час офіційного оголошення аномальної спеки, що може уповільнити заходи у сфері громадського здоров’я.

Мешканці будинків для людей похилого віку, бездомні та соціально ізольовані люди похилого віку, як і раніше, не мають належної підтримки.