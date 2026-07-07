Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 7 липня:



Учора протягом дня та сьогодні уночі ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера». Внаслідок атаки в Мішково-Погорілівській громаді поранення отримав 59-річний чоловік, якого було госпіталізовано. На ранок його стан – важкий, стабільний. Пошкоджено складське приміщення, на місці виникла пожежа.

Миколаївський район

Учора ворог завдав удару по Очаківській громаді, попередньо, авіаційними ракетами Х-59/69. Внаслідок атаки поранено 61-річного чоловіка та 72-річну жінку, яких було госпіталізовано. Станом на ранок чоловік перебуває у стабільному стані середньої тяжкості, жінка лікується амбулаторно. Пошкоджено будівлю в рекреаційній зоні, складські приміщення та чотири багатоквартирні будинки.

Також учора та сьогодні зранку ворог 11 разів атакував FPV-дронами та ударним дроном типу «Молнія» Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок однієї з атак у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.