Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб
танків – 12 097 (+9) од.
бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од.
артилерійських систем – 45 508 (+57) од.
РСЗВ – 1 917 (+0) од.
засоби ППО – 1 478 (+5) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 848 (+15) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од.
крилаті ракети – 4 887 (+37) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни– 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 117 085 (+399) од.
спеціальна техніка – 4 394 (+5) од.
Дані уточнюються.