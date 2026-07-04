У Дарницькому районі Києва рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у 16-поверховому житловому будинку, в який росіяни влучили під час масованого обстрілу 2 липня. Там виявили рештки тіл, кількість загиблих зросла до 31, пише Hromadske.

Так, тільки сьогодні у ході робіт на 12–13 поверхах було розчищено близько 42 куб.м будівельного сміття. З цих же поверхів за допомогою автокрана вилучено 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу залучалили 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Під час роботи рятувальники виявили рештки тіл — їх вже передали працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи. Станом на 4 липня, за даними ДСНС, кількість загиблих у Києві збільшилася до 31, а поранених — 102 людини.

У ніч проти 2 липня війська рф запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.

Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територію ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.

Речник ДСНС в Києві Павло Петров заявив, що «за кількістю жертв, яких вбила росія, це одна з найбільших атак на Київ». Рятувально-пошукова операція на місцях триває.

Окупанти одночасно застосували засоби повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велику кількість балістики та реактивних БпЛА. Президент Володимир Зеленський назвав нічний удар рф «спеціально продуманим росіянами для найбільшої шкоди».