Уражено НПЗ у Кстово, залізничний міст та інших об’єкти противника, – повідомили у Генштабі.

У ніч на 2 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” у Кстово (Нижньогородська обл., рф).

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

НПЗ “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам’янки Запорізької області.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

Також уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.