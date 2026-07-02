Понад половина (60%) росіян вважають, що економічна ситуація в їхньому місті чи регіоні погіршується. Про це свідчать результати опитування американської дослідницької компанії Gallup, проведеної з березня до травня 2026 року, інформує УНН.

Зазначається, що лише трохи більше чверті (27%) мешканців рф вказали, що справи з економікою покращуються.

Це перший випадок з 2006 року, коли більшість дорослих росіян заявили, що їхня економіка погіршується. Попередні максимуми були у 2020 році (45%) та 2021 році (50%) під час пандемії COVID-19 – констатують соціологи.

Також, за їхніми даними, в рф стали менше довіряти державним інституціям. Так, довіра до збройних сил протягом року знизилася з 79% до 66%, до уряду – з 67% до 53%, а частка тих, хто вважає вибори чесними, скоротилася з 56% до 40%. Позитивну оцінку рівня свободи ЗМІ у Росії дали 34% респондентів проти 59% роком раніше.