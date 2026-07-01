Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

– Щодо українофобії. Взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Серед іншого обговорювали законопроєкт № 15186 щодо кримінальної відповідальності за українофобію. Дякую Комітету за одностайну підтримку цієї законодавчої ініціативи.

По суті, українофобія – це публічна зневага до української нації та української держави. Прийшов час такі дії чітко криміналізувати.

Тому я абсолютно підтримую цей законопроєкт. Його прийняття назріло.

Це додатковий інструмент захисту національної гідності та національної ідентичності як всередині країни, так і за її межами.

Так, можливо, це не всім подобається (особливо за межами України). Але, якщо ми будуємо українську державу, не бачу нічого поганого в зазначених законодавчих змінах.

Бо, зрештою, ми воюємо саме за нашу українську ідентичність та гідність. І коли ми починаємо її твердо й послідовно відстоювати інформаційно та юридично, це реальність, яку всім доведеться прийняти.

А час усе розставить на свої місця.