Від початку 2026 року Силам оборони України вдалося деокупувати понад 670 квадратних кілометрів української землі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський екслюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

Журналіст Євген Плінський зауважив, що попри розмови про весняно-літній наступ росіян, зараз ми бачимо статистику з дуже обережним оптимізмом, що в травні Україні вдалося деоккупувати більше територій.

Своєю чергою Сирський пояснив, що нинішні успіхи ЗСУ на полі бою, які спостерігаються з весни, є результатом системного стратегічного планування, де події 2026 року тісно пов’язані з кампанією 2025 року.

«Кампанія 2025 року якраз і передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що в принципі нам вдалося зробити», — сказав головком ЗСУ.

За його словами, такі дії домогли Силам оборони з початку 2026 року ми перейти до активних дій на деяких напрямках. Унаслідок цього станом на сьогодні від початку року вдалося звільнити понад 670 квадратних кілометрів української території.