Понад 43 000 людей досі вважаються зниклими безвісти після потужних землетрусів у Венесуелі, які вже забрали життя 1719 людей, з посиланням на дані спеціалізованого сайту повідомляє Sky News, пише УНН.

За оновленою інформацією на веб-сайті, присвяченому зниклим безвісти особам після землетрусів, повідомляється, що “досі немає контакту” з 43 251 особою, яка вважається зниклою безвісти.

Кількість зниклих безвісти зменшилася з учорашнього дня, коли вона становила близько 46 000.

Сайт дозволяє людям ділитися інформацією та останнім місцезнаходженням своїх близьких у надії допомогти пошуково-рятувальним операціям по всій країні.

Очікується, що кількість людей, які загинули внаслідок землетрусів минулого тижня, зросте, на тлі того, як ООН напередодні попередила, що готується до 10 000 смертей.

Хорхе Родрігес, голова Національної асамблеї Венесуели, заявив минулої ночі, що в результаті двох землетрусів минулої середи загинуло 1719 людей.

У зверненні по державному телебаченню він заявив, що внаслідок стихійного лиха 5034 особи отримали поранення, а 15 866 осіб залишилися без даху над головою.

Згідно з аналізом даних із супутників, NASA оцінює, що в результаті двох руйнівних землетрусів минулої середи було пошкоджено або зруйновано 58 870 будівель.

Оцінка базується на радіолокаційних знімках супутників Sentinel-1 Європейського космічного агентства, які можуть виявляти зміни в інфраструктурі.

У заяві йдеться, що це була “попередня” оцінка, “зроблена протягом кількох днів після події”.

У заяві додається, що дані не були перевірені на місцях і їх слід розглядати лише як індикатор.

Хорхе Родрігес, голова Національної асамблеї Венесуели, заявив у понеділок, що кількість пошкоджених або обвалених будівель сягнула 855.