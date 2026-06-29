Небачені й гіркі наслідки екоциду, спричиненого війною рф проти України, шокують. Лише за один минулий місяць 2026 року Чорне море винесло на узбережжя національного природного парку «Тузлівські лимани» безпрецедентну кількість загиблих дельфінів — фізично зареєстровано 56 мертвих тварин. Також поблизу Одеси були виявлені контужені китоподібні.

Про це повідомив науковець Іван Русєв.

За оцінками науковців Парку, за 4,5 роки повномасштабного вторгнення рф в Україну у Чорному та Азовському морях загинуло вже близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів.

Єдина і беззаперечна першопричина цієї катастрофи — війна.

Через повномасштабне варварське вторгнення росії в Україну екосистема Чорного моря опинилася на межі колапсу. Постійне смертоносне військове навантаження — вибухи мін, бомбардування, пуски ракет, застосування потужних сонарів, а також колосальні обсяги хімічних забруднювачів, зокрема наслідки Каховської катастрофи, — планомірно руйнують унікальне біорізноманіття моря.

Чорноморські китоподібні зіткнулися не з одним фактором ураження, а з комплексним синергетичним каскадним ударом, де кожен руйнівний чинник посилює інший, запускаючи ланцюговий механізм загибелі.

За роки повномасштабної війни антропогенне й військове навантаження на Чорне море досягло критичної межі. Особливо постраждала його північно-західна частина.

Популяції унікальних чорноморських китоподібних щодня втрачають життєздатність, імунітет та генетичний потенціал до відновлення. Якщо цивілізований світ не зупинить агресора, Чорне море ризикує назавжди втратити своїх головних володарів — істот, які тисячоліттями були символом його дикої природи.

Ми фіксуємо й документуємо кожен такий випадок. Це не просто наслідки бойових дій — це цілеспрямований злочин проти дикої природи і справжній екоцид.

Висловлюю щиру вдячність за всебічну допомогу та сприяння у зборі надзвичайно цінних для науки й майбутнього суду даних начальнику Приморського відділення прикордонної служби 26-го загону Іллі Чудо.