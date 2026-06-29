Екстремальна спека в Європі з 21 червня могла спричинити понад 1300 смертей, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я. Директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у дописі в X повідомив, що саме така кількість зареєстрованих випадків смерті «пов’язана з високими температурами в Європі». Температура в неділю оновила рекорди одразу в декількох країнах, зокрема Польщі, Чехії та Німеччині, пише ЛБ.

Учора вранці французьке міністерство національного здоров’я повідомило, що з середи в країні зафіксували на 1000 смертей більше, ніж очікували. Значна частина припала на людей віком від 65 років, при цьому кількість смертей вдома зросла на 40 %.

«Тепловий стрес часто називають “тихим убивцею”, і європейські будинки, робочі місця і школи не були збудовані для таких температур», – сказав Гебрейсус.

Мільйони людей по континенту тимчасово живуть в умовах екстремальної спеки, «сотні померли, школи закриті, енергомережі працюють на межі можливостей», додав директор ВООЗ. Причиною зростання температури він назвав кліматичні зміни.

У Німеччині 28 червня зафіксували максимальну за увесь час спостережень температуру – 41,7 за Цельсієм. Це був третій поспіль день, коли зберігалася значна спека.

Чехія оновила температурний рекорд вдруге за два дні: у Доксанах зафіксували 41,1 градус. Оновила температурний рекорд і Польща, де в місті Слубіце зафіксували температуру в 40,5 градусів.