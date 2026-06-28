Попри наявність однієї з найбільших пустель на Землі, Саудівська Аравія, все одно закуповує природний будівельний пісок в Австралії.

Портал Ecoticias пояснив, навіщо країна купує пісок, хоча всюди дюни.

Причина в зернистості піску. Для правильного замішування бетону пісок повинен забезпечувати хороше зчеплення, а значить – мати шорсткі краї. До того ж піщинки мають бути різного розміру. Такий пісок у природі формує вода – у річках, озерах і морях. Причому прісноводні, морські та штучні джерела утворюють матеріал з різними властивостями.

Пустеля ж формує інший пісок. Там вітер переносить піщинки, підкидає їх і постійно тре одна об одну. Згодом багато піщинок стають гладкими, округлими і занадто однорідними, щоб добре працювати у звичайному конструкційному бетоні.

Бетон – це суміш цементного розчину, води та заповнювачів, тобто піску та щебеню, які складають більшу частину його об’єму. Уявіть собі жменю крихітних уламків печива замість маленьких скляних намистин. Уламки зчіплюються один з одним. Намистини ковзають.

Ця різниця має значення всередині стіни, мосту або вежі. Дослідження бетонних сумішей показали, що форма частинок, особливо кутастість, тісно пов’язана з легкістю укладання бетону та його міцністю на стиск. При цьому якщо збільшити частку пустельного піску в бетоні, то це збільшить кількість найдрібніших пор і знизить міцність бетону.

Де знаходиться пісок, придатний для будівництва

Найбільше пористого піску – в Австралії. Саме звідти, переважно, везуть його до Саудівської Аравії, як будівельний матеріал. Також країна закуповує пісок у Китаї, Туреччині, Іспанії та США.

Ризики надмірного видобутку піску

Проблема в тому, що корисний пісок часто знаходиться в живих, а не порожніх місцях. Його переміщують річки. Узбережжя використовують його як буфер. Морські місця проживання різних істот також залежать від піску, а люди залежать від них: пісок забезпечує риболовлю, чисту воду, захищає від штормів. У доповіді Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) за 2026 рік йдеться про те, що пісок, залишений в екосистемах, підтримує водну безпеку, продовольчі системи, засоби до існування, житло та територіальну цілісність.

Надмірний видобуток ресурсів може залишити шрами. ЮНЕП попереджає, що видобуток ресурсів з річок, узбережжя та морських екосистем може сприяти ерозії, проникненню солоної води у водоносні горизонти, зниженню захисту від штормів та нанесенню шкоди біорізноманіттю. Наслідки можуть проявитися далеко за межами блискучої вежі, для будівництва якої було використано бетон.

Як Португалія рятує пляжі за допомогою піску

Нагадаємо, що в Португалії планують перевезти 2,2 мільйона тонн піску, щоб відновити пляжі курортного регіону Алгарве. Пісок видобувають з морського дна, везуть на кораблі та рівномірно розсипають уздовж берега. Завдяки цьому пляж має розширитися приблизно на 37 метрів. Так узбережжя захищають від ерозії та вимивання в море.