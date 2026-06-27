Любителям ходити в шльопанцях в Італії та Іспанії загрожують штрафи за носіння цього взуття в недозволених місцях. В Італії до списку таких місць увійшли знамениті прибережні стежки національного парку Чінкве-Терре, а в Іспанії — водійське місце автомобіля.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Італійська влада запровадила ці правила після неодноразових випадків, коли рятувальникам за допомогою техніки доводилося екстрено евакуювати з гір туристів, які спробували подолати круті скелясті стежки в пляжному взутті й у результаті підвернули або зламали ногу.

Тепер відкрите взуття — шльопанці та сандалі — вважається непридатним для цих місць, а його носіння може спричинити штраф у розмірі від 50 до 2500 євро.

Пішохідні маршрути Чінкве-Терре з’єднують п’ять мальовничих селищ і щоліта приваблюють величезну кількість туристів. Здебільшого це пасажири круїзних лайнерів і ті, хто приїжджає на один день. Багато хто з них недооцінює складність стежок через сформований образ цих місць як виключно пляжних курортів.

Що стосується Іспанії, то там водіям загрожує штраф до 200 євро, якщо виявиться, що їхнє взуття заважає безпечному керуванню автомобілем.

Дорожня поліція може втрутитися, якщо взуття заважає натискати на педалі, обмежує свободу рухів, зісковзує або уповільнює реакцію водія. Це означає, що відкриті сандалі, шльопанці, туфлі на високих підборах або водіння босоніж можуть стати приводом для розгляду справи.

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