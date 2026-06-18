У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення Вилок – Тисабеч на кордоні з Угорщиною тривають роботи з модернізації інфраструктури. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в четвер, 18 червня, пише Кореспондент.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області здійснює заміну модульних споруд, які використовуються контролюючими органами.

“У зв’язку з проведенням робіт, які продовжаться до 19 червня 2026 року, можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій”, – йдеться у повідомленні.

Громадян просять враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, завчасно обирати оптимальний маршрут руху.