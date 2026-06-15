Більшість українців – 64% – продовжують вважати, що Європа серйозно допомагає Україні і хоче завершення війни на справедливих умовах, лише 25% вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру.

У випадку США 56% українців думають, що вони втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії. Натомість 30% стверджують, що США, навпаки, продовжують бути надійним союзником, свідчать результати соціологічного дослідження “Сприйнятті політики Європи і США щодо України” від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке він провів упродовж 7 травня – 3 червня 2026 року, пише Iнтерфакс..

“З вересня 2022 року ми регулярно досліджуємо один з найбільш важливих наративів з точки зору інформаційної безпеки – про сприйняття політики Заходу щодо України. У лютому 2025 року ми розділили запитання на два: почали ставити окреме запитання про Європу, окреме – про США. Цього разу ми провели всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого за власною ініціативою додали запитання, які стосуються питань міжнародних відносин України із партнерами і кожному респонденту ставили обидва запитання, але в різному порядку (половині – спочатку про Європу, потім – про США, іншій половині – спочатку про США і потім – про Європу)”, – йдеться у прессрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у понеділок.

Згідно опитуванню, порівняно з січнем 2026 року стало трохи більше тих, хто позитивно сприймає політику Європи щодо України. Так, з 58% до 64% стало більше тих, хто вважає Європу надійним союзником, і з 35% до 25% менше – тих, хто вважає, що Європа втомлюється і її підтримка слабне.

“Це може бути пов’язано із, наприклад, наданням Україні багатомільярдного кредиту від ЄС (і в ширшому контексті – наслідком результатів виборів в Угорщині та очікувань більш рішучих дій від ЄС, особливо на тлі США). Водночас як ми далі покажемо, сприйняття Європи дещо краще, коли ми ставимо запитання після аналогічного запитання про США. Тобто почасти позитивна динаміка є наслідком, що перед цим ми запитували про США. Але і без цього сприйняття Європи покращилося”, – прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

У випадку США 56% вважають, що вони втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії. Натомість 30% стверджують, що США, навпаки, продовжують бути надійним союзником. За останні пів року (з грудня 2025 року) громадські настрої з цього питання не змінюються.

Водночас Грушецький нагадав, що відповідно до інших результатів КМІС серед українців є диференційоване ставлення до США – якщо більшість дійсно критично налаштована до керівництва, то 83% добре ставляться до звичайних американців.

Опитування проводилось упродовж 7 травня-3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) був опитаний 1000 респондентів. Запитання ставились дорослим (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах “воєнного часу”, наводилися раніше КМІС.