Військові Литви, Польщі та Франції з 16 по 26 червня проведуть спільні навчання “Галантний вепр 2026” (Gallant Boar 2026) поблизу Сувалкського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

З литовського боку до навчань залучено солдатів драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади “Жемайтія”.

Вони тренуватимуться разом із підрозділами збройних сил Польщі та Франції.

У суботу, 13 червня, у Литві очікується інтенсивне переміщення військової техніки головними дорогами країни через перекидання підрозділів.

За інформацією литовських військових, у межах маневрів союзники проводитимуть спільні військові операції та зміцнюватимуть оперативну сумісність.

Окремий блок навчань буде присвячений відпрацюванню навичок, необхідних для забезпечення швидкого та ефективного захисту Сувалкського коридору.