Швеція бачить можливість того, що Росія може спробувати перевірити єдність НАТО та її зобов’язання щодо взаємної оборони шляхом певного виду військового нападу у «відносно найближчій перспективі».

Про це пише Bloomberg.

У звіті, опублікованому в п’ятницю парламентською комісією з питань оборони, йдеться, що такі військові дії можуть відбутися, якщо Кремль оцінить, що «політичні умови є сприятливими», навіть якщо військовий баланс сил не відповідає традиційним вимогам для нападу.

Ці коментарі підкреслюють нещодавню переоцінку того, як швидко Москва може відкрити другий фронт на додаток до нападу на Україну. Попередні оцінки передбачали, що російським силам знадобиться кілька років для відновлення після закінчення війни, але шведська військова розвідка в недавньому звіті вказала, що Росія вже має можливості здійснити обмежений збройний напад за межами України.

Швеція є останньою країною, яка приєдналася до Організації Північноатлантичного договору, вступивши у 2024 році. Вона подала заявку разом із сусідньою Фінляндією після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У звіті Шведської комісії з питань оборони йдеться, що важливі елементи збройних сил Росії відносно не постраждали від війни, а також підкреслюються можливості гібридної війни, повітряні та військово-морські сили, а також засоби далекого удару.

У звіті йдеться, що Росія формує нові підрозділи, зокрема в західному Ленінградському окрузі, і продовжує нарощувати військові сили на Кольському півострові та в Арктиці.

Поряд із посиленням попереджень щодо Росії, Шведська комісія також наголосила на змінах у відносинах Європи зі США з моменту публікації останнього звіту у 2024 році.

У звіті йдеться, що проведення зовнішньої політики та політики безпеки США за нинішньої адміністрації США дедалі більше характеризується «непередбачуваністю, швидкими змінами, транзакціоналізмом, жорсткішою риторикою та більшою готовністю використовувати військову силу в односторонньому порядку».