Іран за останні тижні значно посилив захист своїх запасів збагаченого урану – тунелі обвалили, а входи замінували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними п’яти джерел, знайомих з американською розвідкою, отримати доступ до приблизно півтонни високозбагаченого урану зараз набагато складніше та небезпечніше, ніж місяць тому.

Тоді президент США Дональд Трамп публічно натякав, що може наказати американським військам захопити цей матеріал.

Нові укріплення ускладнюють виконання угоди, яку готує адміністрація Трампа з Тегераном щодо вивезення та знищення урану. Постає питання, хто візьметься за небезпечне завдання його видобутку.

Сторони наближаються до угоди, яка передбачає передачу Іраном збагаченого урану Сполученим Штатам.

За цим планом матеріал знищать прямо на місці, а потім вивезуть з країни.

Водночас офіційні особи США та Ірану надають суперечливі версії попередньої домовленості. Проект угоди просочився до напівофіційного іранського агентства в п’ятницю, що викликало гнівну реакцію Трампа в соціальних мережах.

Навіть для самих іранців вилучення матеріалу тепер потребуватиме важкої землерийної техніки та масштабних робіт з розмінування.

“Якщо це повідомлення правдиве, це точно ускладнить вилучення високозбагаченого урану”, – сказав Скотт Рокер, який очолював Управління з вилучення ядерних матеріалів Національного управління ядерної безпеки США з 2017 по 2021 рік.

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Якщо переговірники вимагатимуть від Ірану доставити весь уран до одного місця для подальшого вилучення, Іран може заявити, що частину матеріалу вже неможливо повернути.

“У нас не було б повної впевненості, що Іран не зможе зберегти до нього доступ у майбутньому”, – додав Скотт Рокер.