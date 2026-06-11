Традиційний святковий концерт, який зазвичай проходить 12 червня на Червоній площі, цього року, за даними MSK1, перенесли на інший майданчик. Спочатку захід під назвою «У єдності народів — сила Росії» було заявлено на Червоній площі, проте тепер він має відбутися у культурному центрі «Мосрада» на Преображенській площі.

Офіційно про це не повідомлялося, передає Астра.

Водночас значно скоротився і лайн-ап. Хедлайнерами концерту мали стати Shaman, Лариса Доліна, Тетяна Куртукова, Олександр Буйнов та інші артисти. Проте їхня участь у оновленій версії заходу не підтверджується.

Чому відбулися такі зміни і як виглядатиме підсумковий список номерів — невідомо. При цьому стверджується, що у концерті має взяти участь Надія Бабкіна.

Святкові заходи, присвячені дню Росії, почали проводити на Червоній площі 2003 року. З того часу заходи на цьому майданчику проводилися щороку.