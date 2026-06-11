У Латвії вирішили скасувати виступ американського репера Xzibit, який мав відбутися 19 вересня, через його концерти в росії. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Як пише видання, 19 вересня цього року в рамках свого європейського концертного туру Kingmaker European Tour 2026 американський репер Xzibit планував виступити й у клубі Coyote Fly в Ризі.

Однак загальнодоступна інформація свідчить, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну репер не припинив виступати в країні-агресорі – пише видання.

Журналісти видання зв’язалися з клубом Coyote Fly, який після оцінки інформації скасував запланований захід.

Після отримання додаткової інформації про діяльність артиста в росії та оцінки ситуації компетентні державні органи Латвії повідомили, що запланований концерт Xzibit у Coyote Fly не може відбутися. Організатори зазначають, що поважають це рішення і завжди дотримувалися правил та вимог відповідних відомств. Водночас організатори заявляють, що в їхньому розпорядженні немає інформації, яка б свідчила про політичний характер виступів артиста в росії – зазначило видання.

Представники Coyote Fly заявляють, що ситуація стала важливим досвідом, а в подальшому професійна діяльність артистів та їхня публічна біографія будуть оцінюватися ще ретельніше до початку будь-якої співпраці.

У 2025 році репер дав у росії три концерти. Інформація, доступна в соціальних мережах, свідчить, що 3 грудня Xzibit виступав на VK Stadium у москві. У свою чергу, 27 вересня минулого року Xzibit виходив на сцену і на стадіоні “Лужники” в москві.