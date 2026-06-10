Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб
танків – 12 004 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 717 (+7) од.
артилерійських систем – 43 713 (+74) од.
РСЗВ – 1 857 (+6) од.
засоби ППО – 1 414 (+3) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 1 619 (+5) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 105 172 (+376) од.
спеціальна техніка – 4 267 (+4) од.
Дані уточнюються.