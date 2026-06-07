Від початку російської агресії з 2014 року за межі України виїхали вже 8,5 мільйона громадян. Омбудсман наголошує, для повернення українців безпекові гарантії та забезпечення житлом мають стати основою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Саміту світового українства, пише ЛБ.

За словами омбудсмана, масштаби вимушеної міграції українців залишаються одним із найбільших викликів для держави.

“Долучився до Саміту світового українства і найперше дякую організаторам за цю важливу ініціативу. Ми оперуємо кричущими цифрами: за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році – вже 8,5 млн осіб. Це глобальний виклик, який потребує скоординованих дій”, – заявив Лубінець.

Він наголосив, що одним із ключових механізмів підтримки українців за кордоном залишається міжнародний статус тимчасового захисту.

“Першим ключовим механізмом захисту має залишатися міжнародний статус тимчасового захисту — він повинен діяти доти, доки в Україні не завершаться активні бойові дії. І розповсюджуватися він має в першу чергу на вразливі категорії громадян. З нашого боку, Офіс омбудсмана розбудовує системний закордонний інструмент – мережу представників та радників, які прямо на місцях консультують і допомагають громадянам захищати їхні права”, – зазначив омбудсман.

Окрему увагу він звернув на випадки вилучення українських дітей за кордоном та передачі їх під опіку іноземним громадянам.

“Окрім допомоги з документами українцям, які перебувають за кордоном, ми стикаємося з болючими кейсами вилучення українських дітей іноземними органами. Маємо приклад в Італії, де дитину вилучили й передали під опіку іноземцям”, – повідомив Лубінець.

Він підкреслив, що міжнародне гуманітарне право забороняє усиновлення дітей із країн, де тривають бойові дії.

“Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна. Ми жорстко реагуємо на такі факти і закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу”, – наголосив він.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, для повернення українців додому необхідно створити належні умови.

“Ми всі щиро хочемо, щоб наші люди поверталися, але одних закликів замало. Потрібні дві умови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом, без якої масового повернення не станеться”, – заявив Лубінець.

“Ми чекаємо вдома кожного українця та кожну українку, тому разом із партнерами маємо об’єднати зусилля, щоб забезпечити гідні умови й дати мільйонам наших громадян реальну можливість жити у своїй країні”, – додав омбудсман.