Розпочалася шестиденна IV Апостольська подорож Папи Лева XIV, якого в міжнародному аеропорту столиці Іспанії зустріли глава держави і глава уряду разом з провідниками місцевої Церкви.

Мадрид майже 15 років чекав на цю зустріч, зазначили у Ватикані. В суботу, 6 червня 2026 р., о 10:12 місцевого часу, в міжнародному аеропорту приземлилося повітряне судно італійської авіакомпанії «ITA Airways», на борту якого в столицю Іспанії прибув Папа Лев XIV. Востаннє перед цим Наступник святого Петра був тут від 18 до 21 серпня 2011 року. Це був Бенедикт XIV з нагоди XXVI Світового дня молоді, який проходив у Мадриді.

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На летовищі Святішого Отця зустрічали Король Філіп VI та Королева Летіція, як також глава уряду Педро Санчес Перес-Кастехон. Офіційна зустріч не передбачала промов, а лише військові почесті та представлення делегацій. Після короткої приватної розмови у залі почесних гостей аеропорту всі від’їхали до королівського палацу, де відбудеться церемонія привітання, візит ввічливості та зустріч з представниками влади, дипломатичного корпусу та громадянського суспільства.

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Папа відвідає Мадрид, Барселону та Канарські острови, зробивши дві зупинки на Гран-Канарії та Тенеріфе. У Барселоні він інаугурує нову, найвищу вежу базиліки Саґрада Фамілія, приурочивши це до сторіччя від дня смерті Антоніо Ґауді, чий витвір і досі викликає захоплення своєю красою на служінні вірі. Святішого Отця на Канарських островах, землі, позначеній реаліями міграції, покликана знову привернути увагу до гідності кожної людини.

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Нагадаємо, вчора ІншеТВ повідомляло: У це складно повірити – будівництво найвищої вежі храму Саґрада Фамілія завершено (ФОТО)