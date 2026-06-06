У Львівській області 8 червня розпочнуться спільні українсько-польські пошукові роботи на території колишнього села Гута Пеняцька (нині у межах Підкамінської селищної територіальної громади Золочівського району).

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Мета пошукових робіт – локалізація місць поховань останків жителів села, які трагічно загинули в лютому 1944 року. Роботи триватимуть до 19 червня 2026 року.

Під час пошукових робіт здійснять обстеження ділянок потенційного розташування поховань. У випадку виявлення останків результати пошукових робіт стануть підставою для проведення подальших ексгумацій.

Дослідження виконає спільна українсько-польська експедиція, у складі ТОВ «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» і фахівців Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Роботи будуть забезпечені належним фаховим наглядом зі сторони українських фахівців за сприяння та фінансування Українського інституту національної пам’яті.

Дозвіл на здійснення таких пошукових робіт Мінкульт надав у лютому 2026 року відповідно до домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань історичної пам’яті.

Вони зафіксовані у спільному комюніке за підсумками роботи у 2025 році, а також підтверджені під час зустрічі Президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького 19 грудня 2025 року у Варшаві.

Україна продовжує крок за кроком дотримуватися досягнутих домовленостей і станом на сьогодні українські органи державної влади видали всі дозволи, передбачені вищезгаданими домовленостями.

Гута Пеняцька – колишнє село на Львівщині, відоме ще з XVIII століття. Впродовж 1920-30-х рр. Гута Пеняцька належала до Бродівського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки. Тоді у селі компактно проживали представники польського етносу.

28 лютого 1944 року Гута Пеняцька зазнала збройного нападу. За даними архівних джерел, напад на село здійснив підрозділ німецької поліції. Значна частина жителів Гути Пеняцької трагічно загинула, а село було спалене. Точна кількість жителів Гути Пеняцької, які стали жертвами трагедії у лютому 1944 року, невідома. Після руйнування Гута Пеняцька не була відновлена.