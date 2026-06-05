Вчора до Харкова прилетів «Шахед», виготовлений буквально кілька днів тому. Про це повідомив радник міністра оборони, експерт із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За датою виробництва можна побіжно судити про запаси зброї у противника.

-«Шахеди» зазвичай прилітають із датою випуску 5–15 днів тому. Тобто Росія атакує нас буквально прямо «з заводу».

-Балістичні ракети «Іскандер» 9М723 прилітають до нас 2025 року випуску. Тобто Росія постійно має запас «Іскандерів» щонайменше 180-250 ракет. Це погано.

-«Циркони» всі прилітають 2026 року.

– Ракети Х101 найчастіше датовані кількома місяцями до запуску ( 2026).

-С400 (РМ48У) теж прилітають 2026 року

– Х-59 датовани 3 кварталом 2025 р.

Загалом можна сказати, що виробництво БПЛА та ракет у РФ не дозволяє формувати великі запаси і майже все йде на фронт.