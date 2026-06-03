Через відключення лінії електропередачі “Феросплавна-1” в ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція тимчасово втрачала зовнішнє живлення.

Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом”, пише ЛБ.

“О 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів”, – йдеться у повідомленні.

Це вже 17-й блекаут з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами та вже п’ятий від початку цього року.

Посилаючись на МАГАТЕ, Енергоатом повідомляє, що причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції “Нікопольська” на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

“Черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені незаконною окупацією об’єкта російськими військами. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці”, – наголосили в компанії.