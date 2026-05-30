В Демократичній Республіці Конго було зареєстровано 906 підозрюваних випадків захворювання на Еболу, включаючи 223 підозрювані смерті, які розслідуються, пише ЛБ.

Випадки захворювання також зареєстровані в Уганді.

Рівень смертності серед тих, у кого підтверджено інфекцію, становить від 30% до 50%, повідомили у ВООЗ. Там додали, що можливості тестування покращуються.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що кількість підозрілих випадків, ймовірно, зросте, тому поки не йде мови про те, що пік захворювання пройшов.