Про це президент Зеленський повідомив федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру.

– Вдячний за співчуття у звʼязку з постійними російськими повітряними атаками. Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики.

Детально обговорили і процес європейської інтеграції України. Ми очікуємо, що вже в червні перший кластер буде відкритий. Це справедливо, українці на це заслуговують. Дякую Австрії за те, що цілковито розділяє цей погляд. Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій. Доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні, – зазначив Зеленський.