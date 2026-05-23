В момент удару процесія рухалась на одне з міських кладовищ. Дрон влучив у дорогу поруч з автобусом. Попередньо він був на оптоволокні, — повідомили в СМВА.

Дев’ять цивільних у лікарні через удар російського FPV-дрона. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

-Зараз медики борються за життя важкопораненого у Сумській громаді – проводяться реанімаційні заходи

Ще одна людина перебуває у важкому стані. Її оперують. Молимося за їхній порятунок.

Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих. Чотирьом людям медики вже надали допомогу, лікуються амбулаторно.

Серед поранених священник, повідомили місцеві пабліки.

Оновлено о 12.55. На превеликий жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення внаслідок російського удару по траурній колоні в Сумах. Медики зробили все можливе, аби врятувати його життя…Наразі встановлюється особа загиблого, повідомив Олег Григоров.