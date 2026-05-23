Хвиля аномальної спеки, яку прогнозують для Західної Європи, України поки що не стосується. Синоптики пояснили, якою буде погода в країні до кінця травня.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У медіа зараз поширюють інформацію про хвилю спеки в країнах Західної Європи. Але варто пам’ятати: прогнози для Іспанії чи Франції — це не прогноз для України!

На противагу західній Європі, на нашу територію буде поширюватися прохолодне повітря зі Скандинавії. Погода буде переважно комфортною +21+27°. Подекуди проходитимуть короткочасні дощі та грози. А наприкінці травня температура знизиться і буде нижчою від кліматичної норми для цієї пори.

Тож закликаємо орієнтуватися саме на офіційні прогнози УкрГМЦ та не хвилюватися через гучні заголовки про погоду в інших країнах Європи!