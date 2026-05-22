У Німеччини уряд затвердив правову базу для запуску в країні Європейського гаманця цифрової ідентифікації EUDI-Wallet, який дасть змогу громадянам зберігати копії документів у мобільних телефонах та користуватися ними по всьому Євросоюзу. Про це повідомляється у пресрелізі німецького уряду, пише Кореспондент.

“Федеральний кабінет міністрів ухвалив проєкт закону про цифрову ідентичність (DIdG) і таким чином підготував шлях для впровадження EUDI-Wallet. З його допомогою громадяни зможуть у майбутньому підтверджувати особу через смартфон та використовувати цифрові документи. Це полегшує численні повсякденні процеси та працює по всій Європі”, – йдеться у повідомленні.

У гаманці зберігатиметься “цифровий двійник” посвідчення особи, а в перспективі – свідоцтво про народження, посвідчення водія та проїзні квитки. Використання додатка буде безкоштовним та добровільним, а аналогові послуги залишаться чинними.

“Гаманець стартує у січні 2027 року у межах першого етапу розгортання – спочатку з функціями ідентифікації та надання підтверджувальних документів. Протягом наступного року можливості будуть поступово розширені за рахунок цифрового підпису, псевдонімного входу та підтвердження транзакцій для платежів”, – повідомили в німецькому уряді.

Також новий закон передбачає заходи щодо скорочення бюрократії. Зокрема, особи, які подали заяву на отримання паспорта у віці від 70 років, зможуть використовувати його безстроково. Крім того, скасовується обов’язкове оновлення місця проживання у закордонному паспорті після переїзду.

“Ці нові правила є частиною федеральної програми модернізації з понад 200 конкретними заходами для зменшення бюрократії, прискорення процедур та підвищення ефективності державних структур”, – зазначили в уряді.