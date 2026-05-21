У столиці Грузії з’явиться найвищий хмарочос Кавказу – і він носитиме ім’я президента США Дональда Трампа.

70-поверховий хмарочос Trump Tower стане центральним об’єктом нового архітектурного комплексу The Tbilisi Downtown. Загалом він складатиметься з шести висотних будівель.

Комплекс зведуть на місці колишнього міського іподрому.

Проектуванням займається архітектурна компанія Gensler. Безпосередньо будівництво веде грузинський забудовник Archi Group, що належить колишньому депутату від правлячої партії “Грузинська мрія”.

Ділянка, на якій планують збудувати вежу, за наявними даними опосередковано належить засновнику партії “Грузинська мрія” і проросійському олігарху Бідзіні Іванішвілі.

Наприкінці 2024 року адміністрація президента США Джо Байдена наклала санкції на Іванішвілі за проросійську діяльність.

Плани збудувати хмарочос в Грузії Трамп виношував ще з 2012 року. Тоді він особисто приїздив до країни і зустрічався з тодішнім президентом Міхаілом Саакашвілі, щоб обговорити 47-поверхову висотку в курортному місті Батумі.

Проект зрештою скасували у 2017 році, коли Трамп вперше обійняв посаду президента США.