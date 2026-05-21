Рекордних 274 альпіністи піднялася на гору Еверест. Це найбільша кількість людей, які досягли найвищої вершини світу за один день з непальського боку, пише ЛБ.

Еверест заввишки 8 849 метрів, він розташований на кордоні між Непалом і Тибетським автономним районом Китаю, і на нього можна піднятися з обох сторін. Експедиційні оператори заявляють, що цього року з тибетського боку сходжень не було, оскільки китайська влада не видала дозволів.

Генеральний секретар Асоціації експедиційних операторів Непалу Ріші Бандарі заявив, що попередній рекорд з непальського боку становив 223 сходження, це було 22 травня 2019 року. Світовий рекорд за кількістю людей, які досягли вершини з обох боків, був встановлений наступного дня, тобто 23 травня 2019 року, коли вершини досягли 354 альпіністи.

Бандарі зазначив, що число тих, хто піднявся сьогодні, може зрости, оскільки деякі альпіністи ще не повідомили базовий табір про своє сходження. Офіційні дані з Китаю щодо сходжень із тибетського боку відсутні, але Бандарі зазначив, що у звичайний сезон (квітень–травень) з того боку на Еверест піднімається близько 100 осіб.

Представник департаменту туризму Гімал Ґаутам заявив, що отримав попередню інформацію про понад 250 сходжень у середу. Точна кількість сходжень буде відома пізніше, коли альпіністи повернуться, нададуть фотографії та інші докази сходження, а також отримають сертифікати.

Непал цього року видав 494 дозволи на сходження на Еверест, кожен вартістю 15 000 доларів.

Експерти з альпінізму часто критикують Непал за надмірну кількість дозволів, що іноді призводить до небезпечних заторів і довгих черг у так званій «зоні смерті» – ділянці нижче вершини, де рівень кисню небезпечно низький для виживання людини.

Влада Непалу визнає ризики перенасичення маршруту та недостатньої підготовки деяких альпіністів і запроваджує жорсткіші правила та підвищені збори.