Птахи СБС підбили сторожовий корабель, ЗРК «Тор», вузол стратегічного звязку ЧФ ВМФ рф, командні пункти та лігва, потяг з горючкою, телекомунікаційні вежі…

-Різнобарвʼя цілей зашкалює, нарощуємо, повідомив Мадяр.

Протягом ночей 16 та 17 травня у оперативній глибині Птахами СБС нанесено 186 вогневих уражень по 46 військовим цілям та обʼєктам у болітах та у ТОТ Крим, Донецької, Запорізької, Луганської обл.

Прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410, н. п. Каспійськ, Дагестан, рф (1 ОЦ СБС)

ЗРК “Тор-М2”, н. п. Західне, Луганська обл. (9 бат “Кайрос” 414 ОБр СБС “Птахи Мадяра”)

Вузол стратегічного захищеного зв’язку чф вмф рф, н. п. Мирний, АР Крим (1 ОЦ СБС)

Потяг з ПММ, н. п. Федорівка, Донецька обл (9 бат “Кайрос” 414 ОБр СБС “Птахи Мадяра”)

Портові крани, м. Бердянськ, Запорізька обл (1 ОЦ СБС)

Збори керівного складу 2 сапб 91 сапп рф, м. Шахтарськ, Донецька обл (1 ОЦ СБС)

Командний пункт 9 омсбр 51 А рф, м. Покровськ, Донецька обл (413 ОП СБС “Рейд”)

Пункт управління БпЛА та склад МТЗ ворога, н. п. Селидове, Донецька обл (412 ОБр СБС “NEMESIS”)

Командний пункт 103 мсп 150 мсд 8 А рф, н. п. Бунге, Донецька обл. (414 ОБр СБС “Птахи Мадяра”, угруповання СБС ГВ БАС “Фенікс” ДПСУ”)

Телекомунікаційні вежі, Запорізька обл (414 ОБр СБС “Птахи Мадяра”).