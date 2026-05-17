У спеку комахи швидко заповнюють дім, але експерти радять простий спосіб, який допоможе їх швидко позбутися.

З настанням тепла в будинку може з’являтися все більше мух, які до того ж можуть дуже швидко розмножуватися. Щоб дім не став осередком комах, потрібно діяти зараз, поки їх все ж менше. НП розповідає про ефективні методи боротьби з мухами без використання жодних хімічних засобів.

Експерти британської компанії, яка займається професійною боротьбою зі шкідниками Pale Horse Pest Control, розповіли, що мух легко можна прогнати з дому за допомогою простого засобу, який точно є на кухні. Йдеться про білий оцет. Саме цей продукт настільки сильно дратує мух, що вони йдуть шукати їжу в іншому місці.

“Мухи багато в чому орієнтуються на запах — саме так вони знаходять їжу та сміття. Але ті ж сильні аромати здатні їх і відлякати. Тож одне з найпростіших домашніх засобів проти мух — це оцет”, — розповіли фахівці.

Зробити своєрідний “відлякувач мух” — дуже просто. Для цього потрібно:

Змішати білий оцет і воду в рівних частинах.

Перелити розчин у пляшку з розпилювачем.

Обробити місця, де найчастіше з’являються комахи — підвіконня, дверні прорізи, кути.

Для посилення ефекту до розчину можна додати ефірні олії базиліка, м’яти або лаванди.

Також можна розставити в кімнаті горщики з базиліком, м’ятою або лавандою, насамперед біля вікон — вони стануть природним бар’єром для комах і водночас прикрасять підвіконня.