Сьогодні о 22:00 на арені Wiener Stadthalle у столиці Австрії розпочнеться гранд-фінал музичного конкурсу Євробачення-2026, у якому візьмуть участь представники 25 країн, зокрема України.

LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під номером 7.

З нагоди святкування 70-річчя «Євробачення» на віденській сцені сьогодні виступлять культові учасники минулих років. Серед них — Вєрка Сердючка та Руслана.

Також в інтервал-акті з’являться Lordi, Еріка Вікман (Фінляндія) та Алєксандр Рибак (Норвегія).