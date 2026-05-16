Сьогодні о 22:00 на арені Wiener Stadthalle у столиці Австрії розпочнеться гранд-фінал музичного конкурсу Євробачення-2026, у якому візьмуть участь представники 25 країн, зокрема України.
LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме під номером 7.
З нагоди святкування 70-річчя «Євробачення» на віденській сцені сьогодні виступлять культові учасники минулих років. Серед них — Вєрка Сердючка та Руслана.
Також в інтервал-акті з’являться Lordi, Еріка Вікман (Фінляндія) та Алєксандр Рибак (Норвегія).
Перед фіналом Євробачення-2026 фаворитом букмекерських прогнозів залишається Фінляндія — близько 41% шансів на перемогу.
На другому місці Австралія — близько 22%, далі Греція — приблизно 7%.
Шанси України, яку представляє LELÉKA, оцінюють приблизно в 1% і пророкують 14-те місце в загальному заліку, повідомляє zn.ua.