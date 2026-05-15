Якщо раніше в Україні діяли певні обмеження щодо виїзду за кордон жінок у залежності від їхнього професійного статусу та залученості до державної служби або військової сфери, то тепер обмежень не буде.

Про це сьогодні, 15 травня, повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Інше ТВ.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», – поінформувала вона.

