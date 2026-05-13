Китайська компанія Unitree Robotics у вівторок, 12 травня, представила гігантського пілотованого робота, який нагадує американський науково-фантастичний бойовик «Трасформери».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The South China Morning Post.

За даними компанії, він важить 500 кг з пілотом на борту, приблизно вага рояля, і його початкова ціна становить 3,9 мільйона юанів (573 674 долари США).

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world's first production-ready manned mecha. It can transform. It's a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

У демонстраційному відео показано, як робот GD01, який перевозить пілота в кабіні, закріпленій на тулубі, ходить як людиноподібний робот. Потім він переналаштовує своє шасі, переходячи в режим руху вже на чотирьох ногах.

Зазначається, що ціна робота-гуманоїда початкового рівня від Unitree, R1, становить близько 6 000 доларів США, тоді як спрощена модель від китайського конкурента AgiBot продається приблизно за 14 000 доларів США.

Зі свого боку, генеральний директор Tesla Ілон Маск раніше оцінював, що гуманоїдний робот Optimus компанії може зрештою коштувати від 20 000 до 30 000 доларів США.

За даними дослідницької фірми Omdia, у 2025 році на китайські компанії припадало майже 90 відсотків світових продажів гуманоїдів.

Unitree минулого року поставила понад 5500 гуманоїдних роботів.

Для порівняння, американські фірми, включаючи Tesla, Figure AI та Agility Robotics, поставили близько 150 людиноподібних роботів за цей період.

Китайські людиноподібні роботи також значно дешевші за багатьох західних конкурентів.