Про це йдеться у повідомлення Секретаріату Священного Синоду Православної Церкви України.

“Від імені Священного Синоду Православної Церкви України Секретаріат Синоду публічно сповіщає всіх, кого це може стосуватися, що на підставі рішення Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 р. та Об’єднавчого Собору в Святій Софії 15 грудня 2018 р., УПЦ Київського Патріархату від зазначеного моменту припинила окреме існування як юрисдикція та релігійне об’єднання, бо цілком і повністю увійшла до складу Православної Церкви України.

Назви «Українська Православна Церква Київський Патріархат», «Київська Патріархія» та похідні від них офіційно державою закріплені за Київською Митрополією УПЦ (ПЦУ), як єдиним універсальним правонаступником релігійного об’єднання УПЦ КП. Використання цих назв без дозволу є порушенням закону.

Діяльність нечисленної групи осіб, яка після упокоєння Святійшого Патріарха Філарета безпідставно і самоуправно оголошує себе «Українською Православною Церквою Київського Патріархату», насправді є невдалою спробою маргінальної групи породити схизму, за чим ясно видно російські інтереси та впливи. Ця група налічує всього декілька осіб, більша частина з яких перебуває поза межами України. Вона не є релігійною організацією, а лише використовує церковні символи та назви у власних інтересах.

Намагаючись надати якесь значення власним діям, ця група прагне залучати до себе подібних до них схизматиків з інших країн, зокрема з Греції, Чехії та інших. Ані до справжніх потреб православних українців закордоном, ані до блага Церкви в Україні такі дії не мають жодного стосунку. Тому Священний Синод категорично засуджує та відкидає їх.

Священний Синод знову, як вже раніше не один раз це робив, категорично заявляє, що особи з числа цієї групи, які видають себе або у майбутньому видаватимуть себе за «єпископів УПЦ Київського Патріархату» – не були і не є єпископами. Вони не належать до ієрархів Православної Церкви України, а їхні самопроголошені титули та звання Православна Церква України ніколи не визнавала і не визнає.

За канонічні злочини Священний Синод на своєму засіданні 11 травня 2026 р. позбавив сану раніше заборонених у священнослужінні осіб – монахів Никодима Кобзаря, який іменує себе «патріархом», Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка, які називають себе «митрополитами». Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає.

Одночасно засвідчуємо радість з приводу того, що, виконуючи настанову спочилого Патріарха Філарета шукати єдності та миру, близько 20 громад і кліриків, які раніше не мали спілкування з ПЦУ, тобто переважна більшість, вже відновили його. Синод закликає тих, хто ще не примирився з Помісною Церквою – зробити це, на ділі засвідчивши свою любов до Бога і до України”.

Текст схвалений на Синодальному засіданні 11 травня 2026 р.