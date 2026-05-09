Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що перемир’я між Росією та Україною може бути продовжено.

“Можливо. Це було б добре. Я хотів би, щоб цей конфлікт було завершено”, – заявив він журналістам прес-пулу Білого дому, пише Iнтерфакс.

Трамп зазначив, що і Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський погодилися на його пропозицію щодо тимчасового припинення вогню “без вагань”.

Він також наголосив, що хотів би побачити “значне продовження” перемир’я.

Президент США додав, що готовий направити своїх переговорників, якщо вважатиме це за потрібне.

“Ну, я б зробив це. Якщо вирішу, що це допоможе, я зроблю це”, – сказав він.

У п’ятницю Трамп заявив, що з 9 по 11 травня між Росією та Україною діятиме режим припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія в рамках переговорного процесу за посередництва США погодилась провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також встановити режим тиші 9, 10 та 11 травня,.