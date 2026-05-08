Найближчими днями погода в Україні зміниться. У багатьох областях прогнозують короткочасні дощі та навіть грози, при цьому температура повітря може відчутно знизитись, пише РБК-Україна.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на 8-10 травня, дощів в Україні сьогодні та впродовж вихідних побільшає.

Так, у п’ятницю (8 травня) короткочасний дощ і гроза ймовірні:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у Житомирській області;

місцями – у Київській області.

На решті території України погода сьогодні ще залишатиметься без опадів.

У суботу (9 травня) короткочасні дощі, а місцями – і грози, прогнозують у більшості областей України.

Погода без опадів переважатиме тим часом:

у західних областях;

у південних областях.

У неділю (10 травня) короткочасні дощі та локальні грози також прогнозують практично по всій Україні.

У цей день винятком можна буде вважати більшість західних областей країни.

Вітер в Україні впродовж найближчих днів очікується південно-західний – із переходом на північно-західний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в середньому по Україні – близько 7-15°C.

Температура повітря вдень:

8 травня – близько 18-25°C (на заході – дещо прохолодніше);

9 травня – близько 18-25°C (на заході – дещо прохолодніше);

10 травня – близько 13-18°C (на півдні та сході – місцями дещо тепліше).

Як змінюватиметься погода в Києві

Температура повітря становитиме при цьому близько +24°С.

Проте вже впродовж наступної доби – 9 травня – очікується зниження температури повітря в Києві:

вночі – до 11°С (ймовірні опади);

вдень – до 19°С.

У неділю, 10 травня, опади у столиці можуть бути впродовж всієї доби, а температура повітря очікується:

вночі – до 11°С;

вдень – до 17°С.

Варто зазначити також, що у понеділок, 11 травня, нічна температура у місті може впасти до 7°С, тоді як денна – навпаки піднятися – до 21°С.

У вівторок, 12 травня, температурні значення можуть знову “вирівнятись” – до 11°С вночі та 18°С вдень. При цьому в денні години синоптики не виключають дощ.