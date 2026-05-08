Найближчими днями погода в Україні зміниться. У багатьох областях прогнозують короткочасні дощі та навіть грози, при цьому температура повітря може відчутно знизитись, пише РБК-Україна.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на 8-10 травня, дощів в Україні сьогодні та впродовж вихідних побільшає.
Так, у п’ятницю (8 травня) короткочасний дощ і гроза ймовірні:
у західних областях;
у Вінницькій області;
у Житомирській області;
місцями – у Київській області.
На решті території України погода сьогодні ще залишатиметься без опадів.
У суботу (9 травня) короткочасні дощі, а місцями – і грози, прогнозують у більшості областей України.
Погода без опадів переважатиме тим часом:
у західних областях;
у південних областях.
У неділю (10 травня) короткочасні дощі та локальні грози також прогнозують практично по всій Україні.
У цей день винятком можна буде вважати більшість західних областей країни.
Вітер в Україні впродовж найближчих днів очікується південно-західний – із переходом на північно-західний. Зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі в середньому по Україні – близько 7-15°C.
Температура повітря вдень:
8 травня – близько 18-25°C (на заході – дещо прохолодніше);
9 травня – близько 18-25°C (на заході – дещо прохолодніше);
10 травня – близько 13-18°C (на півдні та сході – місцями дещо тепліше).
Як змінюватиметься погода в Києві
Температура повітря становитиме при цьому близько +24°С.
Проте вже впродовж наступної доби – 9 травня – очікується зниження температури повітря в Києві:
вночі – до 11°С (ймовірні опади);
вдень – до 19°С.
У неділю, 10 травня, опади у столиці можуть бути впродовж всієї доби, а температура повітря очікується:
вночі – до 11°С;
вдень – до 17°С.
Варто зазначити також, що у понеділок, 11 травня, нічна температура у місті може впасти до 7°С, тоді як денна – навпаки піднятися – до 21°С.
У вівторок, 12 травня, температурні значення можуть знову “вирівнятись” – до 11°С вночі та 18°С вдень. При цьому в денні години синоптики не виключають дощ.