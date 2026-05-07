В Ольштині під час травневих вихідних дорослі чоловіки побили 14-річного хлопця з України.

Про ситуацію стало відомо із соцмереж, повідомляє Inpoland.

Двоє братів 12 та 14 років відпочивали з друзями у парку в Ольштині. Поряд на лавці сиділи дівчата, польки, віком приблизно 15 років. 12-річний хлопчик підійшов до дівчат та сказав, що його друг хотів би познайомитися з однією із них, бо вона йому сподобалася.

Це обурило дівчат. Вони почали ображати хлопця через його національність, пхати його. 14-річний хлопець підійшов заступитися за молодшого брата. Але одна із дівчат сильно вдарила його в обличчя. Підлітки трохи ще поз’ясовували стосунки на розійшлися до своїх компаній.

Проте дівчат такий кінець, мабуть, не влаштував, бо вони почали телефонувати знайомим, вже зовсім не підліткам. Невдовзі старші друзі з’явилися у парку та почали бити 14-річного українця. Вони постійно ображали хлопця, погрожували, що вб’ють його.

Потім чоловіки примусили постраждалого стати на коліна та цілувати кросівки одній із дівчат. Також дитині казали, якщо він звернеться до поліції, його знайдуть і вб’ють.

Хлопця забрали до лікарні.

У батьків не відразу прийняли заяву. Однак розслідування у справі розпочато.

Справу взяло під контроль Генеральне консульство України у Гданську. Дипустанова звернулася до уповноважених органів влади щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.