Габі очолив процесію співаючих буддійських ченців до храму в Сеулі. Одягнений у церемоніальне сіро-коричневе вбрання, чорне взуття, вервицю та рукавички тілесного кольору, Габі підніс руки до молитви, пише New York Times.

«Чи присвятиш ти себе святому Будді?» — спитав один із ченців.

«Так, я присвячу себе», — відповів Габі.

«Чи присвятиш ти себе святому вченню?» — спитав чернець.

«Так, я присвячу себе», — відповів Габі.

Якщо ці відповіді звучать роботоподібно, це тому, що Габі насправді робот.

У середу Габі став першим роботом, висвяченим у ченці в Південній Кореї найбільшою буддійською спільнотою країни, орденом Джоґє. Ім’я Габі означає милосердя Будди.

«Висвячення робота означає, що технології повинні використовуватися відповідно до цінностей співчуття, мудрості та відповідальності», — йдеться в заяві ордену, — «і символізує нові можливості для співіснування людей і технологій».

Робот, заввишки трохи більше чотирьох футів, є останньою спробою ченців країни продемонструвати сучасну актуальність буддизму. Ця релігія, представлена ​​в Південній Кореї приблизно в IV столітті, разом з християнством зазнала спаду популярності та практики протягом останніх двох десятиліть. Багато молодих людей вважають її старомодною.

У січні шановний Джінву, президент ордену Чоге, пообіцяв включити штучний інтелект у цю традицію у своєму щорічному новорічному зверненні.

Хон Мін-сок, менеджер ордену Чоге, сказав, що сподівається, що робот допоможе поширити буддизм і спонукатиме людей, які вважають цю релігію консервативною, розглядати її як прогресивну.

Під час церемонії в середу чернець представив Габі п’ять заповідей, або обітниць, за якими має жити буддійський робот: поважати життя і не завдавати йому шкоди; не пошкоджувати інших роботів і предмети; слідувати за людьми і не заперечувати їм; не поводитися і не говорити оманливо; економити енергію.

Пізніше цього місяця робот має взяти участь у Фестивалі ліхтарів Лотоса, великому святкуванні народження Будди в Південній Кореї.

«Роботам судилося співпрацювати з людьми в усіх сферах у майбутньому», – сказав пан Хонг під час інтерв’ю в четвер у храмі Чоге в Сеулі. «Цілком природно, що вони будуть частиною нашого фестивалю».

Не всі переконані в цьому.

Ной Намгун, інструктор дзен у корейському буддійському храмі Чо-Гей в Америці в Нью-Йорку, сказав, що робот – це «досить дивна річ», яка більше говорить про «щось соціально-економічне, ніж духовне».

Буддизм ніколи не був релігією прозелітизму, сказала Суджун Кім, професор антропології в Університеті Джонса Гопкінса, яка спеціалізується на буддизмі у Східній Азії. Але поява робота-ченця може бути спробою зміцнити соціальний капітал та культурну присутність релігії, особливо враховуючи помітне розташування храму в центрі Сеула.

Робот-чернець, за її словами, – це «дуже унікальна стратегія маркетингової видимості».

Сім Дже-хон, працівник храму, сказав, що був шокований, дізнавшись, що робота висвячено в ченці.

«Я звик бачити роботів у ресторанах, але не міг повірити, коли почув, що існує робот-чернець», – сказав він. «Я подумав, що, можливо, він зрештою зможе пропонувати консультації».

У лютому в Японії Кіотський університет представив подібного робота, який міг вивчати священні писання та давати зворотний зв’язок людям, які шукають поради, сказав доктор Кім. Натомість Габі не здатний до навчання.

На церемонії висвячення рухи Габі дистанційно керувалися з-за лаштунків, сказав пан Хонг. І він визнав, що його слова були попередньо записані.

«Це насправді був мій голос», – сказав пан Хонг. Він сказав, що записав слова Габі на свій телефон і надіслав його виробнику робота перед подією.

Деякі люди в соціальних мережах критикували робота як антиутопічного та нелюдяного. Пан Хонг сказав, що немає сенсу відкидати роботів чи штучний інтелект, одночасно приймаючи інші типи машин як частину повсякденного життя.

«Ми навіть використовуємо ШІ для психологічного консультування», – сказав він.

Коли йдеться про соціальну роль ченців, можливо, це може бути корисним, додав він.

«Ми рухаємося до світу, де, коли віруючі ставитимуть запитання, роботи зможуть краще давати відповіді, які найбільше підходять кожній людині», – сказав пан Хонг.

У четвер принаймні один відвідувач храму Джог’є хотів зустрітися з Габі, сказав він. Але це було неможливо: робота було надано храму лише на день, а потім повернуто виробнику.